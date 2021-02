L’ultimo Mi Pad presentato dal colosso cinese Xiaomi è arrivato ormai nel lontano 2018 e da allora non si è mai più parlato realisticamente di un probabile successore.

Non tanto per demeriti dell’azienda in sé, quanto per un impoverimento del mercato tablet in ambito Android. Nelle ultime ore però alcune indiscrezioni hanno parlato di un Mi Pad 5 con pennino incluso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi pensa ad un pennino per Mi Pad 5

Ad aver riacceso la fiamma sull’esistenza di uno Xiaomi Mi Pad 5 (o qualsiasi nome verrà adottato) è stato lo stesso Li Chuangqi, senior product director di Xiaomi. L’azienda non ha totalmente abbandonato l’idea di produrre un tablet, anche se ad oggi è ancora prematuro parlare di un successore di Mi Pad 4.

Specialmente per come si sta evolvendo il mercato, fra smartphone full screen dai display sempre più ampi e pieghevoli che, in un qualche modo, potrebbero fondere smartphone e tablet in un unica categoria. Non a caso Xiaomi sta esplorando il settore dei pieghevoli, con numerosi brevetti dalle forme più svariate. Il concept artist che l’ha realizzato ha pensato ad uno schermo forato ed una tripla fotocamera in stile iPhone. Tutte caratteristiche verosimili, ma il punto è sempre il solito: comprereste mai un dispositivo del genere?

I meriti per cui Apple continua a vendere iPad sono sostanzialmente due: l’affidabilità data dal software ed una gamma Pro spesso abbracciata dai professionisti per caratteristiche quali schermo ProMotion e Apple Pencil. A meno che Xiaomi non scelga di introdurre features peculiari, uno Xiaomi Mi Pad 5 del genere non sarebbe altro che uno smartphone di dimensioni maggiorate. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.