La Casa di Carta: nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia tale, addio Álvaro Morte

Ricordate il Professore de La Casa di Carta? Ovvio che lo ricordate. Ebbene, questa notizia vi lascerà senza parole, dunque prendete una sedia e iniziate a respirare. Fatto? È arrivato il momento delle conferme: l’attore spagnolo Álvaro Morte ha detto per sempre addio al suo personaggio. Ciò fa intuire che nella prossima stagione non rivedremo più il volto del comico e astuto Professore. Ma cosa è successo? Continuate a leggere per saperlo.

La Casa di Carta non sarà più la stessa serie tv senza il protagonista per eccellenza. Eppure, in un modo o nell’altro dobbiamo abituarci all’idea. Dopo averci fatti innamorare, tremare e morire di rabbia, lo show spagnolo lascerà alle spalle il Professore. Egli però ci tiene a salutare il pubblico, e tramite i social come Instagram pubblica un video sconvolgente che lo rende virale con più di dieci milioni di follower. La Casa di Carta: le parole del Professore