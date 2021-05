Alvaro Morte, l’attore che interpreta il Professore ne “La Casa di Carta”, è certamente uno dei capisaldi della serie. I geniali piani del Professore hanno permesso alla banda di diventare ricca oltre ogni immaginazione e di scappare quando la fuga sembrava impossibile.

Nella serie, siamo abituati a vedere Alvaro Morte come un freddo calcolatore, ma quando non veste i panni del Professore è una persona come tutti noi. Ecco quindi che nel post che ha pubblicato su Instragram possiamo ammirare tutto il suo lato umano.

L’attore si sta allontanando dal set de “La Casa di Carta” per l’ultima volta. Questo suscita una serie di sentimenti contrastanti che prendono il sopravvento. Alvaro Morte è triste per la fine dell’avventura ma al tempo stesso felice per quanto ha fatto.

Alvaro Morte (Il Professore) saluta definitivamente “La Casa di Carta”

Le lacrime segnano il volto dell’attore ma il suo sorriso alla fine è quello di chi ha consapevolezza di aver vissuto una grande avventura. Infatti, egli stesso vuole salutare tutti coloro che hanno reso “La Casa di Carta” un successo globale.

I fan sono i primi grazie al loro supporto continuo alla serie. In seguito, Alvaro Morte ringrazia il team di produzione e Netflix per l’opportunità. L’ultimo saluto è al Professore, il personaggio più caratteristico dell’intera serie.

Nonostante questo bellissimo messaggio, l’attore non chiarisce un aspetto della nuova stagione de “La Casa di Carta”. Non è chiaro se si tratta della fine dell’intera serie o gli sceneggiatori hanno concluso esclusivamente la storia del Professore.

Con questo dubbio, non resta che attendere maggiori sviluppi. si spera che Netflix possa rilasciare la nuova stagione della serie entro la fine dell’anno. Tuttavia, a giudicare da queste informazioni, potrebbe trattarsi dell’ultima stagione in assoluto.