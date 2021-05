MediaWorld festeggia 30 anni di attività, e per questo motivo ha deciso di lanciare un nuovo incredibile SottoCosto, la perfetta occasione per acquistare i prodotti maggiormente desiderati, senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online sul sito ufficiale, senza limitazioni particolari, se non nel quantitativo di scorte. Essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, è bene ricordare che il numero di unità distribuite sarà ridotto, e sopratutto che non verrà rifornito in corso d’opera. La campagna promozionale è in scadenza il 16 maggio 2021.

Se volete scoprire in esclusiva i migliori codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi il prima possibile a questo canale Telegram.

MediaWorld: tantissime offerte per tutti i gusti

Le migliori offerte MediaWorld sono come al solito legate alla telefonia mobile, e partono dall’ottimo Apple iPhone 12, oggi in vendita a soli 799 euro, nella variante da 128GB di memoria interna.

In alternativa gli utenti potranno decidere di accedere a iPhone 12 Pro Max a 129 euro, iPhone 12 Pro a 1099 euro, iPhone 12 Mini a 729 euro, iPhone 11 a 679 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Oppo Reno 4Z a 249 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 469 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 19 euro, Vivo Y11s a 119 euro, Samsung Galaxy Z Flip a 779 euro, OnePlus Nord N10 5G a 289 euro, TCL 10 SE a 129 euro, Motorola Moto E7 a 99 euro e Samsung Galaxy A12 a 139 euro.

Come avete potuto notare le occasioni sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, sono disponibili anche sconti legati ad altre categorie merceologiche, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine indicate nell’articolo.