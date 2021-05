Il volantino lanciato in questo periodo da Coop e Ipercoop assume a tutti gli effetti connotazioni molto interessanti, se non addirittura incredibili, per l’ottimo prezzo che le aziende hanno deciso di attivare precisamente su un singolo modello di smartphone di ultima generazione.

Coloro che vorranno approfittare a tutti gli effetti della promozione, devono comunque sapere che sarà possibile effettuare l’acquisto sia ne punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio a titolo gratuito, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto, basti che superi i 19 euro. In aggiunta, ricordiamo essere perfettamente disponibile il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro, e previa approvazione da parte della finanziaria.

Coop e Ipercoop: offerte grandiose con tantissimi prezzi bassi

Il risparmio da coop e Ipercoop è garantito sull’acquisto dell’ultimo Samsung Galaxy A41, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2020, e caratterizzato più che altro dalla presenza di un ottimo pannello AMOLED da 6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, nonché ovviamente un buonissimo processore octa-core in grado di garantire prestazioni complessivamente soddisfacenti.

Le restanti specifiche risultano essere perfettamente in linea con la fascia di posizionamento, che ricordiamo riguardare i 199 euro, non di più, almeno per la variante con 64GB di memoria interna (espandibile) e completamente sbrandizzata.

Se volete conoscere da vicino il volantino Coop e Ipercoop e scoprire anche le altre promozioni, dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.