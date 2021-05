WindTre vuole essere protagonista nel campo della telefonia mobile anche nel mese di Maggio. Il provider arancione ha deciso di proporre una valida promozione in alternativa ad Iliad e alla sua celebre Flash 100. Per contrastare il provider francese, arriva quindi la tariffa WindTre Star+.

WindTre oppone a Iliad questa tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ sarà disponibile anche nel mese di Maggio. In opposizione ad Iliad, WindTre garantisce un pacchetto che prevede soglie di consumo congruenti a quelle del provider transalpino, ma con un costo mensile indirizzato più al risparmio.

Il pacchetto di Star+ garantisce a tutti gli abbonati di WindTre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta sarà di 7,99 euro.

I clienti che attivano questa promozione con WindTre dovranno fare attenzione ad alcune condizioni poste dal provider arancione. Di base, tutti gli abbonati dovranno aggiungere un costo extra dal valore di 10 euro per l’attivazione e il rilascio della SIM.

Sempre tra le condizioni per la sottoscrizione di questa tariffa è bene sottolineare la necessità di portabilità della linea da altro provider. Anche per la richiesta della SIM c’è da rispettare una serie di vincoli: la promozione può essere attivata solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale. Per ora l’attivazione online non è quindi consentita. Saranno sempre necessari sino a 3 giorni lavorativi per la portabilità della rete.