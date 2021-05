WhatsApp: il nuovo aggiornamento che piace agli utenti riguarda le note vocali

Migliorare WhatsApp per molti risultava impossibile ma non erano dello stesso avviso gli sviluppatori che ogni giorno lavorano dietro le quinte. Ogni mese infatti vengono fatte attente valutazioni in merito allo straordinario effetto di quanto visto da diversi anni.

Gli utenti spesso segnalano dei malfunzionamenti, anche se WhatsApp arriva tempestivamente a risolverli. Il tutto con aggiornamenti che finiscono per risultare fondamentali per il futuro dell’applicazione, la quale da diversi anni a questa parte non nutre alcun timore nei confronti dei rivali. L’ultimo periodo è stato quello segnato dal nuovo update che riguarda le note vocali, quello che in tanti aspettavano da tempo. È infatti questo il giusto incoraggiamento ad ascoltare note vocali lunghe che magari si rimandano a data da destinarsi.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento riguarda le note vocali, potranno essere velocizzate fino a 2X

La novità che in tanti aspettavano da tempo e finalmente arrivata: velocizzare i messaggi vocali sarà ora possibile. La funzione che su Telegram è disponibile già da qualche anno, ora sbarca anche su WhatsApp permettendo di ascoltare dunque un audio ad una velocità maggiore. In questo modo si impiegherà molto meno tempo per ascoltare quelle note vocali interminabili.

Il tutto funziona in maniera molto semplice, grazie all’arrivo del nuovo aggiornamento. La velocità potrà essere infatti raddoppiata, facendo durare molto di meno il messaggio. Mentre si ascolta la nota audio infatti sarà possibile modificare la sua velocità tramite un comando che spunterà fuori sulla destra. In questo modo sarà dunque presente l’opzione 2X, la quale salverà la giornata a molti.