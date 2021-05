In questi ultimi giorni WindTre ha aggiornato alcune delle sue migliori offerte operator attack ma nessuna modifica è stata apportata alle tariffe proposte ai nuovi clienti che intendono attivare una SIM a prescindere dal gestore di provenienza. La WindTre Young 5G, ad esempio, continua a proporre delle ottime quantità di Giga a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni. Il gestore permette di attivarla acquistando una nuova SIM e scegliendo autonomamente se mantenere invariato il numero, e quindi effettuare la portabilità dal precedente operatore, o procedere con l’attivazione di una nuova linea.

WindTre Young 5G: costo e contenuti dell’offerta per i clienti under 30!

I clienti aventi età massima 30 anni possono attivare l’offerta WindTre Young 5G e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La tariffa è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre propone la sua tariffa anche in una versione più economica. Infatti, i clienti under 30 possono optare anche per la tariffa WindTre Young con minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati. Il costo di rinnovo sarà di 11,99 euro al mese ma non cambiano le modalità di pagamento indicate dal gestore.

Le due offerte WindTre includono nel prezzo i seguenti servizi aggiuntivi: