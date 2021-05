Per alcuni clienti del noto operatore telefonico WindTre sembrano che siano in arrivo alcune rimodulazioni e aumenti. Dopo le rimodulazioni avvenute circa un paio di mesi fa, infatti, l’operatore sta inviando alcuni SMS che segnalano l’aumento del prezzo delle offerte di ben 2 euro.

Nuove rimodulazioni per alcuni clienti dell’operatore arancione

Come già accennato, in questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo degli SMS da parte del noto operatore con cui vengono avvisati dell’aumento del prezzo della propria offerta. In particolare, una delle promo interessate da queste rimodulazioni è la All Inclusive 50 Top+, la quale ha solitamente un costo di 5,99 euro al mese. Con i nuovi aumenti, però, il prezzo verrà maggiorato di 2 euro e l’offerta diventerà Super 70. Quest’ultima, nello specifico, permette di utilizzare 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS anch’essi verso tutti i numeri nazionali

Alcuni clienti che hanno attiva questa promo, infatti, stanno ricevendo SMS di questo tipo da parte di WindTre: “Modifiche contratto: dal 28 Aprile 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. […]“. In sostanza, quindi, i clienti vedranno un aumento di 20 GB rispetto a quelli disponibili sulla precedente promozione, ma dovranno però pagare 2 euro in più, per un costo complessivo di 7,99 euro al mese.

Come riportato nell’SMS, queste modifiche contrattuali sarebbero dovute a “ragioni economiche”. Tuttavia, per il momento l’operatore telefonico non ha riportato nessuna comunicazione ufficiale al riguardo sul proprio sito ufficiale né ha riferito quali saranno tutte le offerte coinvolte da queste rimodulazioni.