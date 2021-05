Le offerte del volantino Carrefour superano abbondantemente le aspettative degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere accessibile nei vari negozi sparsi per il territorio, ma non direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In aggiunta, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella stessa identica location di acquisto.

Carrefour: quante offerte speciali nel volantino

Il volantino carrefour tocca svariate categorie merceologiche molto interessanti, ad affiancare infatti elettrodomestici e televisori, troviamo i più quotati smartphone di ultima generazione. Quest’ultimi sono legati più che altro alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con possibilità di accedere a tutte versioni completamente sbrandizzate.

Il migliore modello in promozione resta chiaramente lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un recente dispositivo da poco sbarcato sul mercato, caratterizzato da ottime prestazioni generali, ed in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 329 euro.

Scendendo nella qualità generale è inoltre possibile pensare di acquistare prodotti del calibro di Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9T, Motorola E6s o anche un TCL 10 SE, tutti raggiungibili spendendo meno di 299 euro.

Questo è in sintesi ciò che vi attende direttamente da Carrefour, nel caso in cui foste interessati ad altri sconti, e vorreste controllare i prezzi di persona, allora dovete aprire le pagine che abbiamo elencato nell’articolo.