TIM non vuole lasciare nulla al caso in questa stagione primaverile ed anche nel mese di Maggio ha grandi iniziative per tutti i clienti. L’obiettivo principale del provider italiano è quello di contrastare la presenza di Iliad nel settore delle tariffe low cost per la telefonia mobile. In alternativa alla promozione Flash 100 di Iliad, TIM propone ora due ricaricabili vantaggiose.

TIM contro Iliad, la sfida con queste due tariffe La prima promozione che i clienti di TIM potranno attivare è la Gold Pro. In questo caso, il pacchetto previsto per il pubblico prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 70 Giga per navigare in internet. I clienti che decidono di sottoscrivere la Gold Pro dovranno corrispondere un prezzo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro.