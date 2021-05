DAZN: oggi si chiudono le partite di questa settimana, ecco quali sono

Non ci sono dubbi sull’effettiva utilità delle varie piattaforme che si occupano della TV a pagamento. Soprattutto per quanto concerne lo sport, gli utenti non potrebbero farne a meno, visto che tutti i diritti che appartengono alle varie competizioni sono stati ottenuti dai licenziatari come SKY e DAZN.

Quest’ultima azienda sto provando in ogni modo ad imporre il proprio ritmo nel panorama della pay TV ormai da qualche tempo. Purtroppo i problemi risultano sempre gli stessi legati però ai partner utilizzati per la trasmissione degli eventi, i quali dal prossimo anno probabilmente cambieranno. Saranno infatti prese delle contromisure per evitare di incappare in problematiche come quelle di cui spesso gli utenti si lamentano. Ricordiamo infatti che dal prossimo anno DAZN avrà in custodia i diritti tv dell’intero campionato di Serie A e in esclusiva.

Nel frattempo tutti coloro che risultano già abbonati o che hanno in programma di sottoscrivere la solita soluzione, vogliono sapere quali saranno gli orari delle restanti partite della giornata di oggi. Ricordiamo che tutti gli incontri in questione saranno disponibili in esclusiva solo sulle reti DAZN. Ecco dunque tutti gli orari con tutte le squadre che si affronteranno.

DAZN: una domenica all’insegna del calcio di primo livello, tutte le partite in esclusiva oggi