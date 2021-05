Il volantino MediaWorld è a dirla tutta una meraviglia assoluta, una campagna promozionale pressoché perfettamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto, portando con sé prezzi sempre più bassi e decisamente convenienti.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi dell’azienda, devono sapere che saranno effettuabili direttamente nei negozi in Italia, come anche sul sito ufficiale di MediaWorld, richiedendo però il pagamento per la spedizione presso il proprio domicilio.

Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno approfittare del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il proprio conto corrente bancario (previa approvazione da parte della finanziaria).

MediaWorld: quali sono i migliori prezzi

I migliori prezzi del volantino MediaWorld sono tantissimi, ma prima di tutto dobbiamo ricordare l’anima della campagna promozionale, quale riguarda la possibilità di vincere una Mini Clubman, grazie ad un concorso molto speciale. Per parteciparvi non sono richieste azioni particolari, dovrete semplicemente effettuare un acquisto presentando la vostra carta MediaWorld Club, poi dovrete registrarvi sul sito, ed attendere l’estrazione finale.

I prodotti disponibili sono molto allettanti, a partire ad esempio dai modelli dell’azienda di Cupertino, in questo caso infatti sarà possibile pensare di acquistare iPhone XR, in vendita a 529 euro, come anche iPhone 11 Pro o iPhone 11, con prezzi oscillanti tra 629 e 899 euro.

Il mondo Android è ovviamente coinvolto con tantissimi modelli in promozione, dalla fascia alta rappresentata dal Samsung Galaxy S21, acquistabile a 779 euro, scendendo poi verso soluzioni più economiche, quali possono essere Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto G Pro o anche Vivo Y70.