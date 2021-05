Se siete già clienti Eni gas e luce c’è un modo immediato per tagliare i costi della bolletta. Pochi lo sanno, ma è molto veloce e non costa nulla. Anzi permetterà di risparmiare qualcosina. E se non siete ancora clienti, beh in questo articolo vi mostreremo alcune delle migliori offerte luce e gas. Insomma, c’è proprio tutto con questo provider! Ecco come risparmiare con una semplice mossa.

Con Eni gas e luce c’è un modo semplice per risparmiare ulteriormente sulla bolletta

Ormai sono tutti interessati all’ambiente e a come impattare meno sull’ecosistema. Si sa che la carta è uno dei motivi che causano deforestazione, ma non solo. Farsi inviare le bollette ancora tramite bollettino, non solo è uno spreco cartaceo, ma inquina anche di più per il trasporto su ruota. Con Eni gas e luce scegliere l’invio tramite email della bolletta non solo aiuta l’ambiente, ma dà diritto a un ulteriore sconto in fattura.

Quindi scegliendo la bolletta digitale con Eni gas e luce si avranno importanti sconti in fattura e l’accesso a diverse offerte davvero interessanti. Vediamo quali sono quelle di maggio che vale la pena prendere in considerazione.

Link è l’offerta che ti regala il 10% di sconto se attivi la bolletta digitale

Link è una delle offerte Eni gas e luce tra le più interessanti. Pone l’accento sull’impatto ambientale, infatti è attivabile online e con la bolletta digitale dà diritto a uno sconto pari al 10% sulla fornitura.

Inoltre, scegliendo la domiciliazione bancaria Eni gas e luce premierà il cliente con un ulteriore sconto oltre a quello già pattuito. Insieme, compreso nella tariffa, un innovativo servizio che si chiama Genius. Grazie a questo consigliere sarà possibile imparare a sfruttare meglio l’energia a disposizione sia essa elettrica che gas.

Tra l’altro l’offerta Link Gas, di Eni gas e luce, è quella che, al momento, risulta la più conveniente sul mercato. Stessa situazione come per quella dell’energia. Sconto del 10% in fattura con attivazione della bolletta digitale e se si accetta la domiciliazione delle fatture c’è un ulteriore sconto.

In conclusione, vi abbiamo fornito un buon modo per risparmiare e combattere i rincari di aprile.