Coop e Ipercoop hanno recentemente rinnovato le proprie campagne promozionali, proponendo al pubblico italiano una soluzione completamente rinnovata, con la quale è davvero facilissimo pensare di raggiungere l’acquisto di ottimi prodotti.

Il volantino, a dispetto di quanto avevamo visto in passato, risulta essere disponibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione presso il domicilio, per tutti gli utenti che approfitteranno dell’e-commerce, è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 19 euro. E’ presente, infine, anche il Tasso Zero con rateizzazione senza interessi per una spesa superiore ai 199 euro.

Non aspettate oltre, collegatevi subito al nostro canale Telegram e ricevete gratis i migliori codici sconto Amazon.

Coop e Ipercoop: il risparmio è notevole

Risparmiare con Coop e Ipercoop è davvero molto più semplice del previsto, sebbene comunque i prodotti coinvolti nella campagna siano più che altro legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile.

Il migliore dell’intero volantino è il Samsung Galaxy A41, un terminale disponibile all’acquisto a 199 euro, e caratterizzato da un incredibile display AMOLED da 6 pollici, con risoluzione FullHD+.

Spendendo all’incirca 50 euro in meno, invece, sarà possibile affidarsi allo Huawei Y6p, uno smartphone sicuramente meno qualitativo del precedente, però caratterizzato dall’ottima batteria da 5000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone.

Questa è in sintesi la campagna promozionale attualmente disponibile da Coop e Ipercoop, per conoscerla da vicino e scoprire ogni altro prodotto in promozione, dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda stessa, ricordando che gli acquisti saranno effettuabili anche in negozio.