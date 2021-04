Unieuro prova a catturare l’interesse degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare i dispositivi di casa Samsung, risparmiando il più possibile, e godendo comunque dei migliori prodotti in circolazione.

Il volantino attuale, come era lecito immaginarsi, risulta essere effettivamente disponibile in ogni negozio in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore. Coloro che decideranno di affidarsi a questa seconda strada, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio è completamente gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: la spesa ai minimi termini con il nuovo volantino

Il volantino di Unieuro prova in tutti i modi a soddisfare le esigenze degli utenti, a partire dall’ottimo prezzo applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20 FE, in questo caso infatti sarà possibile pensare di spendere solamente 399 euro per l’acquisto dello stesso Samsung Galaxy S20, dotato però del quotatissimo processore Qualcomm Snapdragon.

Volendo invece virare verso il modello decisamente più recente, ecco arrivare l’ultimo Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, dotato di specifiche da capogiro, in vendita a 799 euro nella corrente variante da 256GB di memoria interna.

Le occasioni disponibili da Unieuro non terminano qui, aprendo le pagine che potete trovare sul sito ufficiale riuscirete a scoprire un numero sempre crescente di prezzi bassi e di sconti fortissimi su svariati modelli di casa Samsung.