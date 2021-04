Non credo siano mancati a qualcuno i tweet di Elon Musk, anche perché non ce ne sarebbe stato il tempo. Ogni giorno c’è una novità che questo “benedetto” uomo scrive su qualcosa generando conseguenze positive o negative. I suoi tweet sono spericolati e ora è il turno di Dogecoin. Vediamo cosa è successo ora e cosa succederà in futuro, sì perché c’è anche una data da segnare nel calendario.

Elon Musk e il Saturday Night Live: ne vedremo delle belle

Chi non conosce il Saturday Night Live? Uno degli show comici più famosi e seguiti degli Stati Uniti d’America. E cosa c’entra con Elon Musk? Molti se lo staranno chiedendo! C’entra eccome perché in suo tweet è stato menzionato sia lo show che Dogecoin.

“The Dogefather SNL May 8” sarebbero le parole twittate da Elon Musk il 28 aprile 2021 alle 8:20 ora locale, su Twitter. Con un divertente incastro di parole tra “Godfather“, padrino, e “Doge“, la criptovaluta, ha fatto impennare il valore di quest’ultima.

Sì perché in realtà il contenuto di quanto pubblicato annuncerebbe la presenza di Elon Musk presso lo show Saturday Night Live l’8 maggio 2021. E di cosa parlerà il patron di Tesla se non di Dogecoin?

Grazie ad un tweet di Elon Musk l’ascesa per Dogecoin è stata pari al 10%. È davvero incredibile come riesca a influenzare l’andamento di ogni singola criptovaluta. Tutti ricordiamo come con un post mandò alle stelle Bitcoin e con un altro la fece cadere. Insomma un potere che non è da tutti.

Cosa succederà al Saturday Night Live?

Molti si staranno domandando cosa potrà mai succedere al Saturday Night Live! Questo non ci è ancora dato sapere, ma se avremo aggiornamenti vi terremo informati. L’unica cosa certa è che insieme a Elon Musk parteciperà un altro volto noto ai social. Si tratta della famosissima cantante Miley Cyrus. Chissà cosa avranno in programma le menti di questo divertentissimo show?

In attesa del debutto di Elon Musk sugli schermi insieme a dei comici, proseguono gli accordi tra SpaceX e NASA per il viaggio sulla Luna.