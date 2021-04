Quanti numeri di telefono utilizziamo in una giornata. Senza rendersene conto un utente tra i messaggi di WhatsApp, altre applicazioni e le chiamate effettuate ne usa davvero tanti. Pochi sono consapevoli che diversi di questi rientrano in quelli che vengono definiti Top Numbers. Far parte di questa categoria per i numeri vuol dire regalare alla SIM in possesso un valore davvero importante. Addirittura ce ne sono alcune che potrebbero valere fino a 1.000 euro e una che supera ampiamente il valore di una casa. Se non ci credete, continuate a leggere questo articolo e scopriamo insieme le SIM che possono valere una fortuna. Inoltre alcuni utili consigli su come venderle.

Le SIM dalle uova d’oro esistono

Ebbene sì, le SIM dalla uova d’oro esistono e possono appartenere a qualsiasi ignaro utente chi fino ad oggi non ci ha mai fatto caso. Si tratta di numeri telefono, definiti Top Number, che presentano una sequenza particolare. Cos’è quindi che conferisce loro un valore in denaro davvero speciale?

Un primo aspetto è la facilità con cui ci si può ricordare quel numero di telefono. Le SIM che hanno quindi una serie che non richiede particolare fatica per memorizzarla possono valere diversi soldini.

Un secondo aspetto che rende una SIM preziosa riguarda la sequenza con numeri identici che si alternano. Un esempio potrebbe essere YXYXYXYXYX oppure YXZYXZYXZY e così via. Ma ce n’è una che raggiunge un valore più alto di quello di una casa.

Ecco la sequenza dei numeri di telefono che supera i 100 mila euro

Esiste una sequenza capace di far valere una SIM più di una casa. Incredibile ma vero le caratteristiche che ora vi indicheremo superano i 100 mila euro. Chi possiede un numero di telefono simile può davvero ritenersi fortunato. Ecco la serie incredibile:

3XX3XX3XX3

Una SIM con un numero di telefono che rispetta questa sequenza, dove X è una cifra, può essere venduta fino a 420.000 euro. Davvero incredibile. Questo forse è un caso limite, ma se dovessimo accorgerci di avere una SIM con una sequenza particolare, allora due sono le cose da fare:

cercare un sito valido che è visitato da collezionisti in questo specifico campo, proponendo un prezzo più che equo; oppure mettere all’asta, ad esempio su eBay, la SIM in possesso partendo sempre da una somma più che onesta.

Insomma un nuovo modo per guadagnare un po’ o tanto denaro, ma tutto dipende dalla SIM. Esistono anche monete che valgono molto, capaci di far guadagnare una vera fortuna.