Smartphone costosi: l'elenco dei telefoni che vi permetteranno di guadagnare grosse cifre

Si dice “gallina vecchia fa buon brodo”, e questo articolo dimostrerà la veridicità di un detto ultracentenario. Ci sarà un motivo se fin dall’antichità veniva utilizzato (al tempo in latino, “veta gallina bonum ius facit”). Nel nostro caso non vi è alcun animale, bensì i vecchi smartphone. Tornando al detto, il tempo ha conferito loro un valore inimmaginabile rendendoli smartphone costosi, appunto. Ma quali sono? Continuate a leggere per scoprirlo.

Smartphone costosi: quali sono i dispositivi ad oggi più costosi di sempre?

Laddove vi è rarità, vi sono anche i famosi collezionisti. Questi pagherebbero cifre folli pur di impadronirsi dello smartphone più raro. D’altro canto, i venditori in questione potreste essere proprio voi, dunque aspettate a gettare quelli che, dopo questo articolo, potrebbero rivelarsi smartphone costosi!