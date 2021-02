Se pensate che spendere un migliaio di euro per acquistare uno smartphone sia una follia, forse non dovreste smettere di leggere. Nel mondo infatti esiste più di uno smartphone il cui valore supera addirittura il milione di euro. Ovviamente scoprire chi siano i possessori di questi gioielli trasformati in telefoni non è impresa facile; se tuttavia siete più interessati agli smartphone che ai proprietari ecco a voi la lista degli smartphone più costosi di sempre.

Gli smartphone più costatosi di sempre

Diamond Crypto Smartphone: questo modello ricorda più un vecchio 3310 della Nokia piuttosto che uno smartphone; non c’è da farsi ingannare però dall’aspetto, il telefono garantisce le classiche funzionalità smart e un sistema di protezione dei dati personali molto resistente. Il prezzo? 50 diamanti posti sui lati e uno più grande posizionato nella parte centrale fanno oscillare la sua valutazione intorno a 1,3 milioni di dollari.

Goldvish Le Milion: Oro bianco 18 carati e una pioggia di diamanti. Il magante russo che se lo è aggiudicato ha dovuto versare 1,3 milioni di dollari per portarlo a casa.

iPhone 6 Amosu Call of Diamond:6’000 diamanti lungo tutto il telefono e un mela, anche questa di diamante. La valutazione di questo smartphone si aggira sui 2,7 milioni di dollari.

Black Diamond iPhone 5: Niente male questo modello particolare di iPhone 5. 600 diamanti, oro massiccio e un diamante da 26 carati per il tasto home. il suo valore si aggira sui 15,9 milioni di dollari.