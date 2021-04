Epic Games non perde un colpo. Continua a pensare e realizzare sempre entusiasmanti novità per Fortnite. Molti lo stanno ormai definendo il gioco più longevo della storia gaming. Abbiamo appena finito di raccontarvi la comparsa del grande orologio dei Pinnacoli Pendenti che ora ve ne dobbiamo dire un’altra. Siete pronti ad accogliere Neymar nel gioco? Ecco la fantastica novità che tutti i fan apprezzeranno!

La noia non è di casa in Fortnite

La mappa esplorabile, le armi sempre nuove, le missioni continue e la possibilità di personalizzare molto, rendono Fortnite un titolo dove la noia non può essere di casa. Sempre innovativo, riesce a catturare l’attenzione dei suoi milioni di gamer che passano ore e ore davanti allo schermo.

Questa volta però la tanto attesa skin sta per arrivare. Di cosa si tratta? Meglio dire di chi si tratta. Il trailer qui sotto non lascia spazio a dubbi sulla skin a breve introdotta in Fortnite. È quella che omaggia il noto attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, Neymar da Silva Santos Júnior, noto come Neymar Jr. o semplicemente Neymar.

Come e quando avere la nuova skin dedicata a Neymar?

La nuova skin dedicata a Neymar è uscita su Fortnite proprio ieri. Per averla bisogna essere in possesso del Battle Pass. Dal trailer non poteva mancare la sua caratteristica: l’abilità nel gioco del calcio. Con una rovesciata riesce a distruggere i nemici rilanciandogli una bomba. Ma si nota anche la possibilità di proteggersi con una armatura incredibile.

Insomma tutti i gamer di Fortnite con il Battle Pass ne vedranno delle belle con questa nuova skin di Neymar. Il calciatore brasiliano è arrivato e ora potrà essere nelle vostre mani, o meglio gamepad. Per ora le novità di Epic Games sono finite. Godetevi il trailer e portatevi a casa la nuova skin. Sicuramente, fra pochi giorni Fortnite farà parlare ancora di sé.