CoopVoce: incredibile tris di promozioni, arrivano le EVO a partire da 4,99 euro

La scelta di un gestore passa attraverso tantissime valutazioni nella maggior parte dei casi, proprio quando gli utenti sentono di dover cambiare. Oggigiorno in Italia sono davvero tante le alternative ad un qualsiasi provider di telefonia mobile, visto che tutte le aziende sono diventate grado di battere la concorrenza.

Anche i gestori virtuali riescono a dire costantemente la loro, mettendo a disposizione del pubblico promozioni di livello altissimo. Tra questi a dominare, manco a dirlo, è CoopVoce, quel provider che in molti davano per spacciato. Oggi le sue offerte sono tra quelle più valutate in assoluto visto che rispecchiano le esigenze della maggior parte di coloro che cercano un nuovo gestore. Nelle promo di CoopVoce ci sono infatti contenuti in quantità ma soprattutto prezzi molto bassi. Questo è ciò che troverete all’interno di un nuovo trittico di offerte corrisposto dalla nuovissima linea EVO.

CoopVoce continua a dare brio al suo percorso: ecco le tre promozioni della linea EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS