Continuano le novità nel mondo di Google e soprattutto in quello automotive di Android Auto. Il sistema di infotainment del colosso di Mountain View non finisce di stupire ed è in costante crescita. Dai suoi inizi quando mosse i primi passi ad oggi i progressi si sono visti eccome. Con l’ultimo aggiornamento ecco una Spotify come non l’abbiamo mai sentita prima. Grande novità per tutti gli utenti che amano ascoltare musica mentre guidano.

Spotify si aggiorna su Android Auto e regala una funzione che tutti aspettavano

Sappiamo bene come per molti sia importante ascoltare buona musica mentre sono in viaggio. Non solo, ma le canzoni devono essere di proprio gusto. Addirittura alcuni amano ascoltare determinati titoli non appena salgono in auto e si mettono al volante. Una sorta di carica per affrontare la giornata o semplicemente la loro zona comfort. Android Auto aveva pensato a questo rendendo compatibile il suo sistema operativo alle più famose app di musica streaming scaricabili dagli store.

Una fra tutte è proprio Spotify che con i suoi milioni di brani disponibili all’ascolto è molto apprezzata. Nonostante fosse fruibile sul display dell’auto, il sistema di selezione delle canzoni era molto macchinoso e, a detta dei più, per nulla comodo. Infatti avviando una playlist da Android Auto all’inizio non c’era la possibilità di selezionare da subito la riproduzione casuale. Inoltre per scegliere un titolo fra quelli presenti e ascoltarlo immediatamente ci si doveva affidare alla lista di coda che spesso era incompleta.

Con la nuova versione, la numero 8.6.12.986, ora le canzoni non vengono subito riprodotte automaticamente, ma l’app lascia la possibilità di selezionare quella desiderata o avviare la riproduzione casuale. Una nuova chicca introdotta da Spotify per Android Auto che farà felici molti utenti che ne sono innamorati.

Se volete conoscere tutte le ultimissime novità introdotte da Android Auto, vi consigliamo di leggere l’articolo che si trova a questo link.