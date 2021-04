Non tarderà ad arrivare per tutti il nuovo aggiornamento Android Auto che prevede numerosi stravolgimenti positivi per tutti gli automobilisti. I cambiamenti si radicano in quelle che sono le 10 novità migliori in assoluto, giunte dopo la nuova lista di dispositivi ed auto compatibili con il modello wireless.

Stavolta c’è spazio per una vera e propria modernizzazione a tutto tondo per un sistema che rischia di monopolizzare il mercato degli infotainment commerciali. Scopriamo insieme che cosa include il nuovo update per Android Auto.

Android Auto cambia ancora: queste son ole 10 funzioni in arrivo con l’applicazione aggiornata