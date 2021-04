Il nuovo sconto attivato da Esselunga nell’ultimo volantino disponibile su tutto il territorio nazionale, riesce davvero a “distruggere” le speranze di successo di Unieuro.

Come al solito parliamo di una offerta tech, di conseguenza l’acquisto potrà essere completato solamente presso i punti vendita sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando inoltre che le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza terminare prima del previsto. Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare esattamente nella stessa location di acquisto.

Esselunga: tutte le migliori offerte di oggi

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare l’intera campagna promozionale è il frigorifero Daya, modello DFA-550NV2XF0, una soluzione standalone (quindi non da incasso), attualmente in vendita a 549 euro. Il prezzo è conveniente anche perché considera già inclusi l’installazione, la consegna al piano ed il ritiro del vecchio modello.

Le dimensioni sono abbastanza elevate, parliamo a tutti gli effetti di 90,5 x 177 x 59,5 centimetri, ma comunque riesce a garantire una capienza complessiva abbastanza soddisfacente, suddivisa in 151 litri per il comparto freezer, mentre 291 litri per il frigorifero. La classe energetica F poteva sicuramente essere migliore, tuttavia la rumorosità di soli 40dB, e le funzioni eco, super freezing e super cooling, garantiscono prestazioni complessivamente di buonissimo livello.

Per vedere da vicino l’offerta, prima di decidere effettivamente, ed eventualmente, di recarsi in un punto vendita, dovete aprire subito questo link diretto al sito ufficiale di Esselunga.