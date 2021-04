Carrefour asseconda le richieste dei tantissimi utenti oggi pronti ad effettuare gli acquisti di tecnologia, proponendo una campagna promozionale unica nel proprio genere, ricchissima di occasioni da non perdere di vista.

Il volantino risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, con impossibilità di accedere agli stessi sconti sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La campagna promozionale prevede anche il Tasso Zero, con rateizzazione fissa senza interessi, per tutti gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: quante occasioni per gli utenti

I prodotti racchiusi all’interno del volantino, rientrano ad ogni modo tra i migliori del momento, almeno per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile. In particolare annoveriamo soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo A53s, TCL 10 Se, Motorola E6s, Samsung Galaxy A12, Oppo A94 o simili, tutti con prezzi che non vanno oltre i 399 euro di spesa effettiva.

Oltre a questi sono anche disponibili svariati prodotti relativamente economici legati ad altre categorie merceologiche, non dimentichiamoci appunto dei televisori o degli elettrodomestici (come lavatrici, frigoriferi, fornetti o accessori per la cucina), tutti in vendita a prezzi sempre inferiori rispetto ai listini del periodo.

La campagna promozionale può essere sfogliata direttamente nel nostro articolo aprendo le pagine sottostanti, e ricordando ad ogni modo che gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti.