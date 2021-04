I nuovi prezzi bassi disponibili da Coop e Ipercoop sono assolutamente da pazzi, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un incredibile serie di prodotti economici, con i quali si raggiungeranno ottime prestazioni generali.

Per riuscire a risparmiare al massimo, senza doversi minimamente preoccupare del livello del dispositivo, dovete recarvi nei vari negozi di Coop e Ipercoop, oppure decidere di affidarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda (in questo caso considerate che la spedizione è gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro). Il Tasso Zero è come al solito a disposizione di ognuno di noi, potrà essere richiesto solo nel momento in cui la spesa complessiva supererà i 199 euro.

Coop e Ipercoop: il volantino è assurdo

L’attenzione di tutti i principali supermercati, come è accaduto sempre più frequentemente nell’ultimo periodo, si è riversata principalmente nella fascia medio-bassa della telefonia mobile. Coop e Ipercoop non sono da meno, infatti hanno reso disponibili un paio di prodotti a prezzi molto convenienti.

Il più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy A41, un terminale in vendita alla cifra finale di 199 euro, caratterizzato da un display AMOLED infinity-u e dotato di risoluzione FullHD+, il quale viene commercializzato nella solita variante da 64GB di memoria interna e 4GB di RAM. Non sarà rapidissimo, ma la possibilità di contare su un pannello AMOLED è un pregio da tenere sempre a mente.

L’alternativa è rappresentata dallo Huawei Y6p, un prodotto ancora più economico, dato il prezzo finale di 141 euro, ma impreziosito dalla batteria da 6000mAh.

Per scoprire tutte le migliori offerte dovete collegarvi subito al sito ufficiale di Coop e Ipercoop.