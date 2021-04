Il volantino Trony prova a mettere alle strette le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, nonché ricca di occasioni da cogliere al volo.

I prezzi attivati dall’azienda sono decisamente inferiori al normale, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma soprattutto risultano essere raggiungibili in versione completamente no brand. Gli acquisti, purtroppo, saranno però limitati esclusivamente ai negozi fisici dislocati ad Affi e nelle regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, con impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale. La campagna è attiva fino al 5 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Ricordatevi di confermare l’iscrizione al nostro canale Telegram, vi attendono codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte del periodo.

Volantino Trony: ecco quali sono i migliori prezzi del periodo

Trony prova a soddisfare le richieste della maggior parte degli utenti in Italia, e per farlo cerca di attraversare tutte le fasce di prezzo, partendo appunto dai top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 FE, uno dei migliori dispositivi del 2020, attualmente in vendita a 649 euro.

Scendendo verso soluzioni più economiche, risulta essere possibile acquistare Galaxy A52, Oppo A94, Oppo Find X3 Lite, Motorola e7 plus, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A12, Vivo Y20s o Vivo Y70, tutti con prezzi che non andranno oltre i 499 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Trony si possono scovare tantissimi altri prodotti, anche legati a categorie merceologiche differenti, ugualmente interessanti. Per questo motivo consigliamo caldamente la visione delle pagine sottostanti.