Il volantino Expert riesce a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori pronti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, puntando fortissimo sui modelli maggiormente richiesti dalla popolazione italiana.

La campagna promozionale è attualmente disponibile nei punti vendita dislocati sul territorio, come sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo modo sarà possibile completare l’acquisto dal divano di casa, senza doversi necessariamente recare presso il punto vendita più vicino alla propria residenza (a patto che comunque si paghino le spese di spedizione). E’ presente, se interessati, anche un Tasso Zero con pagamento rateizzato in 10 o 20 mensilità, tramite il conto corrente bancario.

Expert: le offerte sono davvero interessanti

Partendo dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, noi possiamo trovare ottime occasioni da non perdere assolutamente di vista, per cercare sempre di risparmiare il più possibile. Il focus di Expert si è concentrato sui dispositivi Samsung, in particolare risulta essere possibile acquistare Galaxy Note 20 Ultra 5G, pagandolo 999 euro, passando poi per i più economici Galaxy Note 20 e Galaxy S20 FE, rispettivamente acquistabili a 699 e 549 euro.

Tutti i dispositivi disponibili nel volantino Expert sono impreziositi dalla presenza di modelli relativamente economici, quali possono essere Realme 7i, Xiaomi Mi 11 Lite, Huawei P Smart 2021 o anche Xiaomi Redmi Note 10, in vendita precisamente a meno di 400 euro di spesa finale.

Per godere della visione d’insieme di ciò che vi attende da Expert, raccomandiamo la lettura delle pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo stesso.