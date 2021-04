Sky è in un periodo di profondi cambiamenti. La partita e la conseguente sconfitta per i diritti tv della Serie A rappresenta una ferita ancora aperta per la piattaforma satellitare. Stante le cose, gli utenti di Sky con un piano attivo per Calcio e Sport, a partire dal prossimo anno non avranno modo di guardare le partite del massimo campionato.

L’assenza della Serie A probabilmente costringerà Sky a virare su nuovi campi di azione. Tra questi vi è la Fibra Ottica.

Sky e la Fibra ottica: le migliori offerte per nuovi e vecchi clienti

Il lancio dell’operatore Sky WiFi è oramai datato quasi un anno. Gli abbonati, oltre al satellitare, potranno quindi attivare una serie di tariffe inerenti la Fibra ottica e la connessione di rete. Le migliori promozioni di Sky per la Fibra ottica sono garantite a quelli abbonati che dimostrano piena fedeltà.

Tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma Extra avranno a loro disposizione tre mesi a costo zero per le tariffe di telefonia domestica. Ci sono invece sei mesi gratuiti per quei clienti che hanno un piano operativo da almeno sei anni.

Sky non guarda soltanto ai vecchi clienti, ma anche a tutti coloro che attivano ex novo un piano d’abbonamento. Per questa fascia di pubblico, sono ora disponibili alcune tariffe illimitate che comprendono la Fibra ottica e anche i canali del satellitare. Il prezzo base di queste offerte è di 39,99 euro: oltre alla Fibra ottica gli utenti avranno accesso al pacchetto Intrattenimento con centinaia di canali a disposizione.