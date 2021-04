LOL: arriverà una seconda stagione, ma chi saranno i nuovi partecipanti?

Fan del programma “LOL-Chi ride è fuori”, preparatevi al meglio! Siete pronti? Vi consigliamo di prendere una sedia su cui poggiare perché… CI SARA’ UNA SECONDA STAGIONE! Dite che era fin troppo scontata come notizia? Beh si effettivamente.. considerando il suo successo sui social, ci saremmo stupiti del contrario. Ma facciamo un remind: cosa accadeva nelle puntate precedenti?

La prima stagione di LOL è stata presentata da Mara Maionchi e Fedez, e ha visto protagonisti Elio, Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti (nel cast di Boris). Nell’elenco anche i giovani Ciro Capriello (in arte Ciro Priello) e Gianluca Colucci (in arte Fru) dei The Jackal (Stasera tutto è possibile). Infine, abbiamo visto all’azione gli iconici Frank Matano, Lillo Petrolo, Angelo Pintus e Luca Ravenna.

LOL: il nuovo cast della season 2

I protagonisti della prima stagione di LOL hanno fatto impazzire gli utenti su ogni social, grazie alle loro battute e modi di fare, che sono poi divenuti virali. Ma è tempo di cambiare. Chi potremmo vedere nella season 2? Parteciperanno probabilmente dei colossi come Corrado Guzzanti, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto. Ma al loro fianco potrebbero esserci anche Virginia Raffaele, Ale e Franz, Debora Villa, Lucia Ocone, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Fabrizio e Claudio de Le Coliche.

Resta dubbia invece la presenza di Nino Frassica, il quale ha esplicitamente comunicato la sua titubanza in un post su Instagram: «LOL 2 – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente, però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido».