Dopo aver eseguito una closed alpha per i test tecnici alla fine dell’anno scorso, Blizzard è pronta a dare ai giocatori un’altra possibilitá di tornare nel mondo di Diablo Immortal. La societá ha annunciato mercoledí che un’altra alfa chiusa per il gioco é iniziata oggi in Australia e durerá per mesi, introducendo anche nuovi elementi.

Dopo aver limitato i giocatori ad un livello inferiore nel suo test iniziale, Blizzard ha aumentato il limite di livello dei personaggi della nuova alpha a 55 e offrirá ai tester anche una prima occhiata ad alcuni dei sistemi del gioco finale. Ci saranno nuove zone, nuovi dungeon che non erano nell’alpha iniziale.

Diablo Immortal: nuova classe e nuovi dungeon

I giocatori avranno la possibilitá di provare una nuova classe in un gioco che si è già classificato tra i migliori giochi Android in circolazione. Diablo Immortal dará ai giocatori la possibilitá di provare la classe Crusader, una classe ibrida caster / melee a medio raggio che brandisce un’arma ed utilizza magia sacra per abbattere i nemici. In precedenza, erano disponibili solo quattro classi per giocare, quindi sará un bene per i giocatori nuovi avere la possiblitá di provare una nuova classe, completa di nuove abilitá.

Altrove nella closed alpha, i giocatori possono ora viaggiare sul Monte Zavain, un’area situata nel cuore delle montagne Tamoe. Sará presente anche la Frozen Tundra, un altro luogo che i giocatori possono esplorare nella loro avventura. La Frozen Tundra si trova intorno al Monte Arreat e sará popolata dalle restanti armate di Baal, Lord of Destruction. Ovviamente non sarebbe Diablo senza la possibilitá di provare nuovi dungeon.

Saranno aggiunti anche nuove reliquie ed il PvP

L’iniziale Diablo Immortal Technical Alpha ha dato ai giocatori uno sguardo a un sacco di dungeon nel gioco. Ora, anche The Cavern of Echoes arriverá nel gioco e si troverá all’interno della Frozen Tundra; consentirá ai giocatori di dare la caccia a Iceberg Tear, una nuova reliquia. La closed alpha includerá anche l’introduzione dell’Helliquary, un dispositivo che puó essere potenziato con oggetti di gioco noti come Scoria ed utilizzato per individuare, sfidare e intrappolare potenti demoni boss.

Infine, una delle piú grandi aggiunte alla closed alpha é il PvP basato su fazioni. I giocatori inizieranno come Adventures e possono guadagnare notorietá e fortuna difendendo i cittadini di Sanctuary. In cima ad esso ci sono gli Immortali, che sono i combattenti piú d’élite. Sotto di loro ci sono le Ombre che si uniranno in gruppi noti come Case Oscure per sfidare gli Immortali. Le ombre possono razziare le cripte degli immortali e completare i contratti.

La sezione PvP di Diablo Immortal avrá un proprio campo di battaglia a cui potranno partecipare tutti gli avventurieri, le ombre e gli immortali.