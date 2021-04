In settimana, il Bitcoin aveva toccato i massimi storici a 64.829, un rally che si è acceso definitivamente grazie alla quotazione a Wall Street, come accennato prima, della piattaforma adibita agli scambi Coinbase. Inoltre, anche Coindesk riporta la stessa notizia di Bloomberg, secondo la quale il Tesoro degli USA potrebbe seriamente aver iniziato attività di riciclaggio usando criptovalute.

Ma pare che le situazioni negative non finiscano qui. Lo stop sarebbe avvenuto anche a causa dei blackout di corrente provenienti dai computer del nord della Cina. In questo modo, i “miner” non hanno potuto più svolgere il loro mestiere, essendo che non hanno potenza a sufficienza per “minare” i Bitcoin. Tutto ciò sta accadendo principalmente a causa dei controlli che stanno attuando in merito alla questione le autorità di Pechino, che hanno inevitabilmente fatto rallentare il processo.

Teoricamente, sempre come spiegano gli esperti, tutto ciò non va a causare cali di prezzi ma un sensibile rallentamento delle transazioni. Spiegato in soldoni, diventa più complicato andare a spostare le monete negli scambi per effettuare la vendita.