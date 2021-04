L’ultimo fine settimana non è stato di certo dei migliori per quanto riguarda il Bitcoin. Infatti, la criptovaluta più importante al mondo ha avuto un calo di oltre l’11% negli ultimi giorno. In confronto ai record avuti nei giorni scorsi, la discesa è di circa il 18%, ed è la più considerevole da febbraio. Anche le quotazioni di Ethereum, una delle valute digitali più scambiate e usate, sono scese molto velocemente.

Già da qualche giorno, anche se non è ancora sicuro, sono girate delle indiscrezioni secondo le quali il Tesoro degli Stati Uniti starebbe avviando delle inchieste concernenti il possibile uso delle criptovalute per pulire denaro sporco. Sono, inoltre, giunte delle notizie dalla Cina che parlano di un rallentamento delle attività di “mining” a causa di un blackout che ha coinvolto alcune aree del Paese.