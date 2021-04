Ogni volta che si discute dei vari sistemi operativi e soprattutto degli smartphone, si finisce a parlare delle aziende che dominano il settore. Non si tratta solo dei colossi che costruiscono i dispositivi mobili, ma anche di quelli che gli danno un’anima, una piattaforma interna e un qualcosa su cui basare lo sviluppo. Android è chiaramente il sistema operativo da battere sotto questo punto di vista, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Stiamo parlando di una soluzione generata da Google ormai diversi anni fa con l’obiettivo di arrivare al dominio esercitato al giorno d’oggi.

Effettivamente il robottino verde sta riuscendo a scavare un solco abbastanza profondo con la concorrenza, la quale proprio non riesce a tenere il passo. A dimostrarlo sarebbe non solo Apple ma anche Microsoft con il suo Windows che avrebbe perso terreno nei confronti di una piattaforma mobile come quella di Google. Da diverso tempo gli utenti notano una certa inflessione della piattaforma nota a tutti come Play Store nel lanciare titoli a pagamento totalmente gratis. Anche oggi infatti ci sono svariati contenuti che potranno essere scaricati senza pagare.

Android: gli utenti possono finalmente diventare ricchi di contenuti senza pagare

Nella lista sottostante ci sono tutti i contenuti che Android offre gratis ai suoi utenti sul Play Store, ecco l’elenco dei link diretti: