L’operatore Tim ha appena siglato un accordo con Satispay e fino al prossimo 29 aprile 2021 frutterà ad ogni cliente fino ad un massimo di 15 euro di bonus, basterà ricaricare il proprio numero.

Ci sono solamente due regole da seguire per ricevere il bonus e successivamente vi verranno accreditati 5 euro sul vostro conto Satispay. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim vi regala 5 euro di bonus se ricaricate con Satispay

Come appena anticipato, affinché il bonus minimo da 5 euro (e massimo di 15 euro) venga correttamente erogato bisognerà solo osservare due regole: la prima, ricaricare tramite Satispay; la seconda, ricaricare almeno 15 euro sulla propria SIM. Il bonus può essere chiesto per un massimo di 3 volte, purché vengano effettuate 3 ricariche diverse, dal taglio minimo di 15 euro in su. Di conseguenza, con una spesa minima di 45 euro, divisa in tre ricariche, avrete immediata 15 euro bonus sul vostro account Satispay, da spendere come meglio preferite.

E se non ho Satispay? Nessun problema! Puoi creare un account in maniera del tutto gratuita e veloce e, grazie al nostro codice sconto TARIFFASATIS, potrete ottenere 5 euro di benvenuto (che, sommati ai bonus delle ricariche TIM, fanno ben 20 euro immediatamente disponibili). Inoltre, con Satispay potrai partecipare al cashback di Stato senza la necessità di avere lo Spid.

Vi ricordo che la promozione dell’operatore sarà sfruttabile fino al prossimo 29 aprile 2021. Il metodo di pagamento Satispay sta spopolando anche nel nostro paese perché comodo e soprattutto veloce. Non vi resta che scoprire maggiori dettagli sul sito ufficiale dell’operatore.