Redmi dovrebbe annunciare presto un nuovo smartphone incentrato sul gioco, alimentato dal chipset Dimensity 1200. Si ritiene che lo smartphone M2104K10C, recentemente approvato dall’autoritá cinese 3C, potrebbe essere il prossimo smartphone da gioco di Redmi. Sina Finance, una pubblicazione cinese, ha condiviso alcune specifiche chiavi dello smartphone in questione tra cui dettagli sul display.

La pubblicazione ha rivelato che lo smartphone di Redmi sará dotato di un display Samsung AMOLED E4 con un foro posizionato centralmente per la fotocamera. Lo schermo supporterá una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz per un’esperienza di gioco eccellente. Lo smartphone dovrebbe anche essere dotato di pulsanti da giochi simili ai device della serie Black Shark per un’esperienza di gioco migliorata.

Redmi prevede di rilasciare lo smartphone questo mese

Lo smartphone con chipset Dimensity 1200 dovrebbe supportare la ricarica rapida da 67W. Sfortunatamente, non ci sono parole sulla capacitá della batteria del dispositivo. Rapporti precedenti suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere dotato di un sistema a quattro fotocamere con una fotocamera principale Sony IMX 686 da 64 megapixel. Il dispositivo potrebbe costa circa €299.

Questo device verrá rilasciato anche in una variante indiana, recentemente certificato dall’autoritá BIS. La versione con numero di modello M2104K10l potrebbe arrivare sul mercato indiano con il marchio POCO. Inoltre, sembra che Redmi si stia preparando a rilasciare altri device in Cina. Il Redmi 20X potrebbe arrivare come una versione cinese dell’edizione globale Redmi Note 10 5G. Si prevede che sul mercato cinese arriveranno anche un’edizione del Redmi Note 10 4G ed un nuovo smartphone 4G con chipset Snapdragon 4.