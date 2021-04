Intesa Sanpaolo: accordo per l’integrazione del Gruppo Ubi in Intesa, ecco i dettagli

Il 14 aprile del 2021, è avvenuta la sottoscrizione dell’accordo per integrare il Gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo. Dall’alleanza sono emersi alcuni dettagli importanti che vedremo qui di seguito.

Intesa San Paolo: dettagli e documenti integrali estrapolati

Nel dettaglio, l’accordo tra Ubi e Intesa Sanpaolo prevede garanzie e tutele economiche e professionali. Tra queste vi sono:

la salvaguardia di tutte le voci retributive presenti in busta paga e delle contribuzioni aziendali ai Fondi Pensione e all’Assistenza Sanitaria

L’accordo inoltre prevede:

dal 1 luglio buoni pasto per tutti da 7 euro, mentre per i lavoratori in part time che non effettuano l’intervallo a 5,29 euro.

Intesa Sanpaolo: i documenti integrali

In aggiunta, con l’accordo di integrazione è stato sottoscritto il PREMIO VARIABILE DI RISULTATO 2021, con erogazione 2022, per un costo aziendale di 110 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto allo scorso anno.

Qui di seguito sono riportati i documenti integrali estratti dall’accordo:

