CoopVoce: con pochi euro potete scegliere una delle tre promo EVO

Nessuno si stupirebbe se domani le statistiche parlassero di CoopVoce come il gestore più famoso tra quelli virtuali. Nonostante non ci sia l’ufficialità rispetto a quanto detto, molto probabilmente è così: l’azienda che in tanti hanno evitato per tanti mesi ora sta raccogliendo quanto seminato.

È vero che le prime offerte non erano all’altezza della concorrenza, con gli utenti che viravano verso altre soluzioni in fase di cambio gestore. Ad oggi invece la strategia è nettamente cambiata, con CoopVoce che risulta un provider egemone e ben radicato all’interno dell’ecosistema non solo dei gestori virtuali. Dalla sua parte infatti ci sono diverse offerte telefoniche mobili che durante gli ultimi mesi hanno messo in difficoltà anche i veri colossi del mondo della telefonia. A registrare un particolare successo è la nuova linea EVO presente sul sito ufficiale con ben tre promozioni disponibili per tutti.

CoopVoce stupisce gli altri gestori e propone tre offerte appartenenti alla linea EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS