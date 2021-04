CoopVoce: le migliori offerte a partire da 4,99 euro fino ad arrivare a 50GB

Un provider come CoopVoce ad oggi rappresenta un’ottima scelta per chi vuole spendere poco non tralasciando alcun contenuto. Le offerte di questo gestore che ricordiamo appartenere alla branca ormai molto folta dei virtuali, sono diventate molto comuni e benvoluta dal pubblico.

Contrariamente a quanto visto in passato, il noto provider sta mettendo le basi per un futuro di altissimo livello. Nonostante si tratti di un gestore virtuale infatti gli ultimi numeri attribuibili alle recenti due stagioni parlerebbero molto chiaro. CoopVoce ha ottenuto una crescita esponenziale che è riuscita a capovolgere le sorti di una realtà che sembrava ormai segnata. Ora è possibile beneficiare di soluzioni piene di contenuti contrariamente al passato e sempre con gli stessi prezzi che non superano i 10 € mensili. Proprio durante questo mese di aprile continua l’attività delle tre offerte lanciate nel marzo scorso. Queste appartengono alla nuova famiglia EVO.

CoopVoce: le EVO sono tre ed offrono il meglio per pochi euro mensili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS