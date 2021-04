È disponibile una nuova offerta tariffaria molto interessante per i nuovi clienti del noto operatore Vodafone. In particolare, a partire dal 15 aprile 2021 questi ultimi potranno attivare la propria SIM ricaricabile con l’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga ad un prezzo scontato pari a 12,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti Vodafone Special Minuti 50 Giga a soli 12,99 euro al mese

Come già accennato, per tutti coloro che hanno intenzione di passare a Vodafone sarà possibile attivare un’offerta tariffaria ad un costo scontato. Nello specifico, si tratta della promo Vodafone Special Minuti 50 Giga che sarà attivabile dal 15 aprile 2021 ad un costo mensile di 12,99 euro. Quest’ultima permetterà ai nuovi clienti di usufruire di minuti di chiamate illimitati verso tutti i nazionali di rete mobile e rete fissa e di 50 Giga di traffico dati in connessione 4G.

Si tratta di un’offerta rivolta a tutti gli utenti provenienti da qualsiasi altro operatore italiano che richiedono la portabilità del proprio numero. Per l’attivazione, è previsto poi un costo di 0,01 euro al quale bisogna aggiungere il costo della scheda SIM. Vi ricordiamo comunque che, fino al prossimo 24 aprile, è ancora disponibile la promozione Prova Vodafone. Con quest’ultima, in particolare, gli utenti interessati possono provare la rete e i servizi dell’operatore senza vincoli.

Rientrano in questa promo le offerte Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special 50 Digital Edition. Queste hanno un costo rispettivamente di 9,99 euro e 6,99 euro al mese ma, con Prova Vodafone, gli utenti pagheranno il primo mese soltanto 5 euro, ovvero il costo di accesso previsto per la promozione in questione.