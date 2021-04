Iliad sta diventando sempre di più il punto di riferimento per gli utenti che vogliono cambiare gestore e non avere più alcun tipo di pensiero in merito. Da quando è sbarcato ufficialmente in Italia, questo provider sta ottenendo grandissime soddisfazioni soprattutto dal punto di vista della quantità degli utenti che sono ormai diventati fedelissimi all’azienda.

Secondo quanto riportato le ultime statistiche parlerebbero di una crescita incredibile: Iliad avrebbe raggiunto i 7 milioni di utenti attivi. Il merito e delle offerte che non fanno altro che concedere tanti contenuti ad un prezzo estremamente concorrenziale. Ancora una volta arriva una sorpresa per tutti coloro che stavano cercando un nuovo gestore: ecco l’offerta da 100 giga vista a marzo ritornare con un altro nome ma sempre con gli stessi contenuti.

Iliad batte ancora la concorrenza grazie alla Giga 100 a soli 9,99 euro al mese per sempre

In tanti si erano rammaricato di non essere riusciti a raggiungere quella promo da 100 giga lanciata da Iliad lo scorso mese di marzo. Proprio per questo altrettante persone saranno contenti di sapere che l’offerta in questione è ritornata con un altro nome ma sempre con le stesse caratteristiche.

Ora si chiama Giga 100 ed offre sempre minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese. Il tutto con rete 5G, la quale viene offerta gratis proprio da Iliad. Il prezzo finale dell’offerta corrisponde a 9,99 € al mese e per sempre. Ricordiamo che l’offerta può essere sottoscritta anche da chi è già cliente pagando il costo di attivazione.