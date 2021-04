Iliad: nuova offerta da 100 giga per i nuovi utenti, costa solo 9,99 euro

Sul sito ufficiale di Iliad arrivano sempre le migliori offerte in assoluto del panorama della telefonia mobile. Le aziende concorrenti infatti non sanno più che pesci prendere per provare a battere questa grande realtà, la quale si afferma sempre di più. Gli ultimi dati riferiscono di un fatturato da urlo ma soprattutto di 7 milioni di utenti attivi con una delle promo del gestore.

Il merito è proprio delle offerte che tendono a restare sempre con i piedi per terra per quanto concerne il prezzo. Nonostante ciò Iliad non lesina in termini di contenuti, visto che le sue promo sono sempre le più fornite. A testimoniarlo è la nuova soluzione disponibile sul sito ufficiale che va a riprendere quanto visto durante il mese di marzo ma cambiando nome.

Iliad propone ancora la promo da 100 giga sul suo sito ufficiale ma con un nome diverso

In tanti si stanno ancora mangiando le mani per aver perso la promo da 100 giga dello scorso mese di marzo prodotta da Iliad. Non bisogna però disperare, dato che questa è ritornata con un nome diverso ma sempre con lo stesso presso gli stessi contenuti.

La nuova Giga 100 è infatti ancora una volta la migliore promo attualmente disponibile. Questa, che ha un costo mensile che dura per sempre di soli 9,99 €, può concedere minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Non finisce però qui: Iliad offre con questa soluzione anche 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Compresa nel prezzo c’è anche la connessione in 5G.