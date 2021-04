Carrefour ha recentemente reso disponibile un volantino davvero invidiabile, tramite il quale cercare di garantire all’utente la possibilità di accedere ai migliori prezzi in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto.

La campagna promozionale ripercorre quanto stiamo vedendo presso Esselunga e Bennet, di conseguenza gli acquisti potranno essere completati in esclusiva presso i singoli punti vendita sparsi per il territorio, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il rapporto qualità/prezzo pare essere favorevole, ricordando che tutti i modelli coinvolti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Carrefour: offerte a più non posso per tuti

Il modello maggiormente rappresentativo del volantino Carrefour, è sicuramente l’Apple iphone 12, uno smartphone caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, sebbene comunque la sua richiesta attuale si aggiri attorno agli 819 euro (per la variante da 64GB), una cifra molto vicina al listino originario.

In alternativa è possibile appoggiarsi agli svariati dispositivi con sistema operativo Android, sebbene comunque appartenenti alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, tra questi sono stati integrati Oppo A15, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A02s, Alcatel 1Se, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Motorola G9 Power (ottimo per l’incredibile durata della batteria).

Per godere di tutti i dettagli del caso, in merito alla corrente campagna promozionale, ricorrete subito alla visione delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, vi sapranno aiutare nella cernita delle offerte più interessanti disponibili da Carrefour.