Molti operatori telefonici si stanno organizzando per procedere con la dismissione della rete 3G così da implementare quella 4G e 5G. Vodafone, ad esempio, ha già terminato questo processo. La conseguenza a ciò è che tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone di vecchia generazione non potranno più navigare in internet. Ad ogni modo una soluzione c’è e si chiama Kena Mobile. Le sue offerte che includono ancora la rete 3G ridanno vita ai vecchi smartphone. Ecco i dettagli.

Con Kena Mobile navighi ancora sotto copertura 3G

Sono diversi gli utenti che, avendo uno smartphone compatibile solo al 3G, si stanno chiedendo come affrontare quello che per loro è un problema: la dismissione della rete di terza generazione. Sì, perché in questo caso il loro dispositivo si trasformerebbe in un semplice telefonino utile solo a ricevere ed effettuare chiamate oltre agli SMS. Una soluzione potrebbe essere quella di cambiare il proprio smartphone. Ma per chi proprio non vuole ecco arrivare in soccorso Kena Mobile. l’operatore virtuale di TIM.

Le sue offerte infatti contemplano tutte la copertura 3G, tra l’altro non è da molto che alcune tariffe hanno introdotto quella in 4G. Le proposte sono davvero interessanti e i prezzi convenienti. Ecco quali sono:

per i nuovi numeri Kena Mobile offre minuti e SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese;

Kena Mobile offre e di traffico dati a al mese; per i clienti Iliad , Poste Mobile , Lycamobile , altri MVN e nuovi numeri : minuti e SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese;

, , , e : e di traffico dati a al mese; tutti gli operatori: minuti e SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati a 12,99 euro al mese.

Da sottolineare il fatto che, queste offerte, Kena Mobile le manterrà per sempre. Ciò vuol dire che non saranno soggette a rimodulazioni come TIM e Vodafone, che in questi giorni hanno aumentato il costo di alcune tariffe.

Insomma, la dismissione del 3G non fa più paura adesso che si conoscono le offerte di Kena Mobile, vero?