La differenza sostanziale tra le moderne applicazioni di messaggistica istantanea ed i semplici SMS consiste nel fatto di poter utilizzare alcune funzionalità specifiche di condivisione entro cui rientrano anche gli Sticker. Particolarmente apprezzati risultano essere quelli di WhatsApp che tanti utenti copiano da amici, partner e parenti una volta inviati. Vengono inclusi nella lista dei Preferiti. Ma oggi scopriremo come possa essere semplice crearne di nuovi e più personali in pochi minuti.

Sticker WhatsApp: come crearli dal nulla per dare più colore alle proprie chat

Sono ormai tre anni che gli utenti usano gli sticker statici ed un anno che abbiamo a che fare con il modello dinamico dei contenuti suddetti. Molti utilizzatori hanno iniziato a chiedersi come poter creare adesivi WhatsApp innovativi e non scontati. Esistono diverse strade da poter percorrere per giungere al nostro scopo finale. La prima è quella ufficiale che si ottiene con l’uso di una procedura ufficiale disponibile sia per Android che per iOS tramite i rispettivi Play Store ed App Store. Procedura complessa ma che al tempo stesso garantisce un risultato ottimale. Richiede tempo e denaro in quanto costa dai 25 ai 100 dollari all’anno.

La seconda strada passa per l’uso di app gratuite di terze parti pubblicate da sviluppatori indipendenti nei rispettivi market store. Per creare contenuti unici su WhatsApp Android è possibile fare affidamento su app del calibro di: Sticker Maker, Wemoji – WhatsApp Sticker Maker e Sticker Studio – WhatsApp Sticker Maker. Sono tutte GRATIS.

Non esiste un’app migliore in quanto funzionano grosso modo alla stessa maniera in ogni caso. Sticker Studio, ad esempio, consente di creare uno sticker partendo da un’immagine in Galleria o da una foto istantanea scattata tramite fotocamera. La maggior parte della app incontra delle limitazioni al numero si sticker set da produrre, oltre i quali si necessita del pagamento di una quota mensile o in modalità lifetime.