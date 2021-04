La frequenza con cui numerosi utenti si stanno ponendo questa domanda è sempre maggiore: una moneta del vecchio conio delle Lire ? La risposta è, e ne abbiamo una che può addirittura valere ben. In questo caso specifico, parliamo di una moneta dacon caravelle in argento, le quali sono state coniate nelancor prima che entrassero in vigore quelle bimetalliche nel 2002 con l’entrata dell’Euro.