Le ultime settimane di Xiaomi sono state piuttosto ricche di appuntamenti, e sembra proprio che il colosso cinese non abbia ancora esaurito la voglia di presentare “nuovi” smartphone in India.

Infatti, come svela la stessa azienda tramite un’immagine teaser, giorno 23 aprile verranno ufficialmente presentati gli smartphone Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro. Scopriamo insieme alcuni dettagli dei nuovi dispositivi.

Xiaomi presenterà il 23 aprile 2021 i nuovi Mi 11X e Mi 11 X Pro

Durante lo stesso evento, inoltre, la compagnia svelerà anche lo smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra per il mercato indiano. Cosa sappiamo di Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro? Oltre a far parte della serie Mi 11X, entrambi i modelli sono device già noti: Xiaomi Mi 11X è conosciuto in altri mercati come Redmi K40 e POCO F3, mentre Xiaomi Mi 11X Pro è conosciuto anche come Redmi K40 Pro+ e Xiaomi Mi 11i.

Il colosso non perde l’abitudine di (ri)presentare terminali Android già noti in altri mercati. Ulteriori informazioni riportano che Xiaomi Mi Smart Band 6 dovrebbe trovare posto durante l’evento di presentazione dei sopracitati smartphone, mentre non è ancora noto se anche lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite (noto come Redmi Watch in altri mercati) sarà lanciato in India lo stesso giorno.

Arrivati a questo punto, non ci resta che attendere ancora un paio di settimane per scoprire la scheda tecnica completa di entrambi i dispositivi. Nel caso dovessero trapelare maggiori indiscrezioni nei prossimi giorni, non mancheremo di aggiornarvi.