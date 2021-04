Non ci sono grandi novità per gli appassionati di Stranger Things, in attesa di scoprire quando saranno disponibili i nuovi episodi della serie tv su Netflix. I nuovi episodi – ancora non è chiaro in che numero – di Stranger Things saranno quelli che comporranno la quarta stagione della popolare serie.

Stranger Things, quali i tempi per una possibile uscita dei nuovi episodi

Le brutte notizie per gli appassionati arrivano dal fatto che anche Stranger Things è stata chiamata a fare i conti con il Covid e con le relative restrizioni sanitarie. Le riprese della quarta stagione sono partite in ritardo rispetto alla prevista tabella di marcia e sono tutt’ora in corso in Georgia.

Proprio per la natura in divenire delle prossime settimane, né i membri del cast né i produttori possono garantire una data certa per l’uscita dei nuovi episodi su Netflix. I rumors e le indiscrezioni parlano di una possibilità di rilascio per la quarta stagione entro il prossimo autunno. Nella peggiore delle ipotesi, invece, è previsto un rinvio all’inverno 2022.

I ritardi per le riprese che caratterizzano il set di Stranger Things sono purtroppo comuni anche ad altri grandi produzioni di casa Netflix. Un chiaro esempio di tale andamento è dato anche dalla La casa di carta. Proprio nelle ultime settimane sono giunte notizie non positive per gli amanti della serie tv spagnola.

Anche La casa di carta ha dovuto affrontare ritardi alla produzioni per la pandemia. Gli episodi della stagione conclusiva previsti già in primavera sono stati ora spostati all’inizio dell’autunno.