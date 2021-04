È stato da poco rilasciato ufficialmente il trailer di una nuova serie originale Netflix. Si tratta di Zero, serie tv nata dall’idea di Antonio Dikele Distefano, che farà il suo debutto ufficiale sulla nota piattaforma il prossimo 21 aprile 2021. Nel trailer è poi presente un nuovo brano inedito del rapper Mahmood.

Ecco il trailer della nuova serie originale Netflix Zero con i brani del rapper Mahmood

La nuova serie originale Netflix si chiama Zero, è ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano (distribuito da Mondadori) ed è composta da 8 episodi. La storia principale si incentra sul protagonista Omar, conosciuto principalmente con il nome Zero. Si tratta di un giovane ragazzo italiano ma con origini africane che scoprirà pian piano di possedere un super potere che gli permetterà di salvare il Barrio, un quartiere milanese dove è cresciuto. Nella scoperta di questa sua nuova capacità e affrontando diverse situazioni difficili, ci saranno assieme a lui i suoi nuovi amici, ovvero Sharif, Inno, Momo e Sara.

Tra gli attori di questa serie tv, sono presenti nomi come Giuseppe Dave Seke che interpreta il protagonista, Haroun Fall, Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall che interpretano rispettivamente gli amici e alleati di Zero (Sharif, Momo, Sare e Inno). Come già accennato, poi, nel trailer è possibile scorgere il nuovo brano inedito del rapper Mahmood, dal titolo Zero, che farà parte della colonna sonora ufficiale. Quest’ultimo è stato prodotto da Dardust e darà parte del nuovo album del rapper italiano che uscirà ufficialmente in primavera.